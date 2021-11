Tunis (AFP). Attaque en Tunisie: 19 morts dont 17 touristes

Dix-neuf personnes dont 17 touristes polonais, italiens, allemands et espagnols ont été tués mercredi dans l'attaque contre le musée du Bardo à Tunis par des hommes armés, a annoncé le Premier ministre tunisien Habib Essid. "19 morts dont 17 touristes de nationalités polonaise, italienne, allemande et espagnole", a-t-il déclaré lors d'un point de presse. Les deux victimes tunisiennes sont un policier et un civil. Le Premier ministre a indiqué que les assaillants, vêtus selon lui d'uniformes militaires, avaient ouvert le feu sur les touristes alors que ces derniers descendaient de leurs bus puis les avaient pourchassés à l'intérieur. Il n'a pas évoqué de tentative de prise d'otages. Par ailleurs, le ministre de la Santé Saïd Aïdi a indiqué à la presse que 38 personnes avaient été blessées, notamment des ressortissants de France, d'Afrique du Sud, de Pologne, d'Italie et du Japon. Selon la télévision nationale, deux assaillants ont aussi été tués. La même source a indiqué que l'opération de police était terminée et que l'évacuation des touristes du musée était finie.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire