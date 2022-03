Mobilisation pour le sauvetage de la SEGPA de Marigny

Dans une lettre envoyée aux parents d'élèves, le personnet explique que l'entrevue entre les représentants du conseil d’administration du collège de Marigny et l’Inspecteur d’académie lundi dernier, « n'a permis d’entrer dans une vraie démarche de dialogue, d’échanges et de concertation ». Il dénoncent le manque de visibilité sur l'avenir de la structure SEGPA de Marigny ainsi que l'avenir des élèves qui la compose, « si ce n’est qu’elle s’inscrit uniquement dans le cadre d’une politique budgétaire globale de restriction ».

Le personnel a donc décidé de lancer un appel à la grève pour le Mardi 1er février. La date n'a évidemment pas été choisi au hasard puisque c'est mardi, au cours du comité technique paritaire que devrait être prise la décision finale concernant l'avenir des structures SEGPA de Marigny et de Saint James dans le sud Manche.

Le mouvement se traduira par une journée « Porte ouverte solidarité » au cours de laquelle les gréviste souhaitent informés les parents d'élèves, les élèves et les élus .... sur «le bien-fondé de la présence de la structure SEGPA au sein du Collège »

Il y a une semaine, l'annonce d'une éventuelle fermeture avait provoqué la levée de bouclier au sein des parents d'élèves et des personnels enseignants du département. Et visiblement, la polémique n'est pas prête de retomber.