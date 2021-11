Triggerfinger : les bêtes de scène à la Traverse

Trio stoner rock fondé en 1998, ils sortent l'année passée leur 3e album studio By absence of the sun enregistré à Los Angeles avec Greg Gordon, producteur d'Oasis et de System of a down. Remarqué pour leur incroyable énergie et leurs riffs puissamment sensuels, le trio décapant tient ses promesses avec des nouvelles créations stoner et post grunge rendant hommage aussi bien à ZZ top qu'à Queen of the Stone Ages.

Groupe de live

Le meilleur atout du trio, c'est sa présence charismatique sur scène et la complicité évidente qui lie ses membres. Faisant de chaque scène une performance, le groupe est à découvrir absolument en live : conditions optimales pour apprécier leur style et partager leurs vibrations.

Pratique. Mercredi 18 mars à 20h30. La traverse à Cléon. Tarifs 12 à 19€. www.latraverse.org. Tél. 02 35 81 25 25