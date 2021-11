Paris (AFP). Ligue des champions: Monaco tient son exploit, l'Atletico aux tirs au but

Une semaine après Paris, Monaco s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, malgré sa défaite à domicile contre Arsenal (2-0), tout comme l'Atletico Madrid qui a renversé Leverkusen aux tirs au but (3-2, 1-0 a.p.), mardi lors des 8e de finale retour. Victorieux à l'aller à Londres (3-1), les Monégasques n'ont pas dilapidé leurs 98,2% de chances de composter leur billet pour le prochain tour. Mais que ce fut dur de résister jusqu'au bout des cinq minutes d'arrêts de jeu face aux Gunners, qui restent à quai à ce stade de la compétition pour la cinquième année d'affilée. Pour l'ASM, qui n'était pas favorite face à Arsenal et qui fait plus que jamais office de Petit Poucet dans cette C1, l'exploit est de taille. Et après la qualification héroïque du Paris SG à Chelsea (2-2 a.p.) la semaine passée, c'est toute la France du foot qui peut se féliciter d'avoir deux représentants parmi les 8 équipes restantes. La dernière fois que pareille performance française s'était produite remonte à la saison 2009-2010, lorsque Lyon et Bordeaux s'étaient qualifiés et même retrouvés en quart de finale, une confrontation qui avait tourné en faveur de l'OL. Comme l'annonçait le scénario entrevu au match aller, la parole a surtout été donnée à la défense du côté de Monaco, la meilleure de la compétition avec l'Atletico Madrid avant ce 8e retour (2 buts pris en 7 matches). En face aucun calcul n'était permis à Arsenal, il lui fallait attaquer sans cesse. Et les hommes d'Arsène Wenger, qui faisait pour la première fois son retour à Louis II depuis 1994, ont attaqué. Ils ont été récompensés avec l'ouverture du score de Giroud à la 36e minute. L'international français, qui était passé à côté du match aller, a marqué en deux temps, perdant un premier duel face à Subasic, avant d'expédier le ballon au fond des filets en force. - Subasic écoeure Giroud - Deux minutes plus tard, Welbeck a été à deux doigts de doubler le score d'une frappe tendue, détournée miraculeusement en corner par Abdennour. C'est à 11 minutes du terme qu'Arsenal a doublé le score (2-0), Ramsey alignant Subasic après une frappe sur le poteau de Walcott. Il ne manquait alors plus qu'un troisième but aux Gunners, mais exactement comme à Munich il y a deux ans face au Bayern, les Gunners n'ont fait que tutoyer le miracle, Subasic se chargeant d'écoeurer Giroud en repoussant sa tête à la 83e minute. Dans l'autre match de la soirée, l'Atletico Madrid a dû attendre la séance des tirs au but pour venir à bout de Leverkusen (3-2, 1-0 a.p.). Auparavant, les Colchoneros, qui ont perdu leur gardien Moya blessé à une cuisse après vingt minutes et remplacé par Oblak, avaient refait leur retard par rapport à la défaite du match aller (1-0) avec un but de Suarez, bien aidé sur son tir par la déviation malheureuse de Toprak (27e). Mais par la suite, malgré les efforts de Griezmann en attaque, les finalistes malheureux de la saison passée face au Real Madrid (4-1 a.p.) n'ont pu forcer la décision face au Bayer qui a finalement craqué dans la séance fatidique. Monaco et l'Atletico Madrid rejoignent au tour suivant (aller: 14-15 avril, retour: 21 et 22 avril) le Paris SG, le Bayern Munich, le Real Madrid, tenant du titre, et le FC Porto. Les deux derniers matches des 8e de finale retours auront lieu ce mercredi.

