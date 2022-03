Contrôlée à la frontière entre les états-unis et le canada pour un oeuf en chocolat.

Depuis quelques semaines, un article circule sur le net relatant une étonnante histoire.



Depuis 1972, les célèbres ½ufs en chocolat sont interdits car les autorités craignaient à l'époque de voir les enfants s'étouffer en avalant les petits jouets.



C'est ce qu'a découvert Lind Bird, une Canadienne, qui, se rendant aux États-Unis par la route, s'est fait arrêter avant la frontière et s'est vue confisquer l'½uf en chocolat pour contrebande ! On lui explique que, si elle s'était fait prendre sur le sol américain, elle aurait été condamnée à une amende de 300 dollars. Quelques jours plus tard, une lettre de l'administration américaine lui parvient et lui demande son accord pour … ? détruire l'½uf en chocolat ! Elle a cru à une mauvaise blague mais après avoir relu plusieurs fois le courrier de sept pages, elle a compris que c'était tout à fait sérieux. Les douaniers américains saisissent d'ailleurs régulièrement des ½ufs surtout pendant les fêtes de Pâques et de Noël.



Alors un conseil, si vous voulez pas d'ennuis, ne prenez pas ces ½ufs en chocolat avec vous si vous décidez de partir aux états-unis.

