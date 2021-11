Découvrez la programmation complète de la 7ème édition du Festival Beauregard

Après une 6ème édition marquée par un record affluence avec près de 80 000 spectateurs, le Festival Beauregard se tiendra cette année les 3, 4 et 5 juillet dans le parc de Beauregard, à Hérouville-Saint-Clair.



Cette année vous pourrez retrouver:

Jeudi 2 juillet :



Headcharger

Crucified Barbara

Scorpions

Vendredi 3 juillet :

Electric Octopus Orchestra

Gomina

Baxter Dury

Bo Ningen

Dominique A

Cypress Hill

Christine And The Queens

Alt-J

Jungle

Super Discount 3 Live



Samedi 4 juillet :



The Goaties

Marmozets

Talisco

The Strypes

Johnny Marr

Florence & The Machines

Julien Doré

Sting

The Do

2Mandjys Dj set



Dimanche 5 juillet :



Mountain Men

My Summer Bee

George Ezra

Django Django

Asaf Avidan

Benjamin Clementine

Etienne Daho

Timber Timbre

Lenny Kravitz