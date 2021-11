Découvrez le groupe gagnant du Tremplin Tendance Ouest Papillons de Nuit

Depuis septembre 2013, Beach Youth soutient les couleurs d'une indie pop ensoleillée, juvénile et sautillante, flirtant avec la pop californienne. Beach Youth est né de la rencontre des caennais Etienne et Simon (ex-Féline), rapidement rejoints par deux autres normands, Gautier et Louis-Antonin. Depuis sa création, le groupe n'a pas cessé d'évoluer et de gagner toujours plus en qualité et en maturité lors de leurs concerts dans la région mais aussi à Paris à l'Espace B.

Le quatuor dévoile des arrangements essentiellement pop tout en puisant dans d'autres influences, guidés par des rythmiques tropicales énergiques, des riffs puissants et des voix gracieuses. On retrouve dans leur surf pop les accents musicaux de Vampire Weekend, des Drums ou encore de Coastal Cities. On a pu les découvrir avec des titres respirant l'air des plages de sable fin et les chaleureuses soirées d'été comme Memories, On The Way, Waves ou encore Days,titres qu'on retrouve sur des compilations prestigieuses publiées outre-Manche. Pour enregistrer ces morceaux, ils ont notamment travaillé avec Nicolas Brusq, réalisateur de Kim Nivak et Granville, autres formations caennaises.

Retrouvez Beach Youth sur la scène Érébia du festival Papillons de Nuit 2015 le dimanche 24 mai 2015 avec Tendance Ouest !