Basket : Mondeville face au géant Bourges ce samedi

L'USOM va devoir oublier sa dernière défaite subie sur le parquet d'Angers (87-72). "Un revers n'est jamais digéré et celui-là encore moins, confie Sandra Dijon. On a mené tout le temps et on a pris l'eau dans le dernier quart-temps." L'objectif est désormais de soigner la fin de saison pour ne pas finir sur des regrets. "Avant ce match à Angers, on visait le top 8, poursuit la capitaine. Maintenant, on est à la dixième place et on va essayer de remonter d'un cran. On a laissé passer trop d'occasions, surtout à l'extérieur, mais finir neuvième serait mérité car on fait quand même une belle saison."



Les Mondevillaises sont motivées et ce n'est pas la venue de Bourges, leader incontesté de Ligue Féminine, qui va saper le moral des troupes. "C'est une très grosse équipe, taillée pour l'Euroligue, mais en général on fait des bons matchs contre les bonnes équipes. On n'a pas de pression".

Pratique. USOM-Bourges, samedi 21 mars à la Halle Bérégovoy (coup d'envoi à 20h).