Boxe : Maxime Beaussire sur le ring à Colombelles ce samedi

Il trouvera sur sa route, le Dieppois et vice-champion de France, Ludovic Duval. "La défaite n'est même pas à considérer, confie le Saint-Lois qui vient de signer une licence dans le club de Colombelles, tout récemment créé. Je dois confirmer mon statut et montré que mes trois mois d'entraînement en Californie m'ont permis d'être plus efficace dans les coups que je porte". En professionnel, Maxime Beaussire reste sur 17 victoires et un match nul.

"Après ce combat, je vais retourner aux Etats-Unis dans le camp d'entraînement d'Abel Sanchez, l'un des meilleurs coachs au monde." Il reviendra alors en France début juin pour disputer le championnat de France des welters face au champion en titre, Damien Martin.

Pratique. Salle Pierre Rival à Colombelles. Samedi 21 mars. Début de la soirée à 18h30. Le combat de Maxime Beaussire devrait commencer vers 23h.