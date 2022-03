MSC Croisière sous le charme de Cherbourg

La saison des croisière se prépare déjà sur la Presqu'île Cotentin!

Et ça s'annonce plutôt bien puisque Cherbourg devrait accueillir 29 escales et plus de 50 000 passagers en 2011.

La destination séduit de plus en plus. Pour preuve, le renforcement de la présence de MSC Croisières, une puissante compagnie italienne.

Elle a annoncé ce matin 9 escales pour 2011, dont une tête de ligne avec le MSC Opera.

Bonus AUDIO 1 / Pour Erminio Eschena, directeur général de MSC France, Cherbourg regroupe des atouts qui feront le succès des croisières de sa compagnie.

Bonus AUDIO 2 / Pour Erminio Eschena, directeur général de MSC France, il y a suffisamment de clientèle pour que la compagnie s'implante durablement à Cherbourg.