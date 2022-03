Halal police d'Etat, pour rire

Halal police d'Etat

Date de sortie : 16/02/2011

Réalisé par Rachid Dhibou

Avec Ramzy Bedia, Eric Judor, Jean-Pierre Lazzerini

Long-métrage français / Genre : Comédie / Durée : 1h30min.

Année de production : 2010

Distributeur : Europacorp - Bruno Perez

Paris 2011, un serial killer sévit dans les épiceries de Barbès. Parmi les victimes, la femme d'un diplomate Algérien. C'est assez pour que la Police Algérienne entre en jeu et mette à disposition de la Police Nationale Française le plus grand duo de flics d'Afrique du Nord... l'inspecteur Nerh-Nerh et Le Kabyle, deux blédards aux méthodes pas très ... académiques.



Découvrez la bande annonce officielle sur tendanceouest.com