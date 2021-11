La marée "du siècle", pain bénit pour le secteur touristique

À l'Office de tourisme de Pontorson, à 10 km du Mont Saint-Michel, c'est visiblement l'ébullition en attendant le déferlement "d'une marée humaine encore plus importante que celle du Tour de France" qui avait fait étape au Mont en juillet 2014, selon la directrice, Noémie Monpays.

"Les gens dans Pontorson craignent que tout soit bloqué comme lors du concert de Jean-Michel Jarre" en 1993, assure-t-elle. Il avait donné lieu à la création d'une association baptisée "Les exclus et lésés du concert de Jean-Michel Jarre", beaucoup de personnes n'ayant pu accéder au site en raison de l'affluence.

"Je ne sais pas comment les gens vont faire. Apparemment, beaucoup comptent arriver pour la pleine mer le samedi matin au lever du soleil et voir le mascaret le soir. D'autres comptent attendre le dimanche matin en espérant qu'il y aura moins de monde", poursuit-elle, assurant recevoir depuis novembre, et chaque jour davantage, des appels au sujet du phénomène.

Du côté de l'Office de tourisme d'Avranches, à quelque 24 km du rocher, on indique qu'on ne trouvait début mars plus aucune chambre à moins de 30 minutes de la Merveille. Pour sa directrice, Flora Bellétoile, le 21 mars s'annonce comparable à un 15 août. "Depuis 12 ans, je n'ai jamais vu ça pour une marée. On a 10 à 20 fois plus de demandes que pour les grandes marées habituelles", affirme-t-elle.

- "Impressionnant" -

Propriétaire de plusieurs hôtels et restaurants au Mont Saint-Michel, Patrick Gaulois assure qu'il n'y a plus aucune disponibilité au Mont depuis octobre, sur un total de 130 chambres, et il s'attend à ce que les restaurants soient pris d'assaut.

"Lors de la grande marée d'août, c'était comme l'ouverture des soldes dans les grands magasins. Dès que les gens peuvent à nouveau accéder au Mont ils se ruent. Je me souviens qu'à 23H00 on n'avait presque plus de denrées, le personnel était fatigué, alors on a décidé de fermer, les gens nous insultaient!", se souvient-il, amer.

Les autorités mettent cependant en garde contre les dangers éventuels liés aux grandes marées: "seules quelques minutes peuvent parfois suffire pour être isolé par la marée montante", prévient la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord sur son site.