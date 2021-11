Un Lac Des Cygnes à couper le souffle au Zénith

C'est un public éclectique qui emplit la salle du Zénith ce lundi 16 mars. Grands-parents venus découvrir ou redécouvrir un ballet bien connu accompagnent un nombre important de petites filles à l'allure de danseuses, dont certaines ont même revêtu le tutu pour l'occasion.

60 danseurs et orchestre live

2h30 plus tard, c'est un public conquis qui quitte la salle. Conquis par l'impressionnante prestation de l'orchestre live et des danseurs, notamment celle d'Irina Kolesnikova, qui interprète avec talent le rôle d'Odile et d'Odette. Une prestation qui n'est pas sans rappeler celle de Nathalie Portman dans le célèbre Black Swan de Darren Aronofsky. On reste plus réservé quant à la prestation du prince Siegfried, dont le manque de charisme ne nous permet pas de ressentir de véritables émotions lors de ses solos.

Les décors et les costumes sont également très soignés et donnent au ballet une splendeur qui aura émerveillé, le temps d'une soirée, petits et grands.