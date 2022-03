100 millions de clics sur le web, et Keenan Cahill continue de faire le buzz sur la toile

Souvenez vous de Keenan Cahill …

Ce nom ne vous dit peut-être rien mais si l'on vous présente une vidéo dans laquelle il apparait, vous comprendrez tout de suite qu'il s'agit de ce jeune américain qui reprend des chansons en playback et les poste sur le net avec beaucoup d'humour malgré un physique particulier.

A l’époque, souvenez vous, il avait invité 50 cent à reprendre avec lui un de ses titres. 50 cent avait accepté, vous faites d'ailleurs peut-être parti des 18 millions de personnes qui ont visionné la vidéo des 2 garçons en train de chanter dans la chambre de Keenan.

Il ne s'agit pas de la seule vidéo qu'il ait posté, il y en a eu bien d'autres, et sur l'ensemble de ces clips, Keenan a généré au total + de 100 millions de clics !

La dernière en date a été postée en début de semaine et elle a déjà été vue + de 3 500 000 fois sur You Tube. Dans cette vidéo, c'est un grand DJ français mondialement connu qui l'invite dans son studio … David Guetta a eu l'idée pour promouvoir son nouvel album à paraître de faire appel aux services de Keenan, et il semblerait que l'idée soit bonne. Espérons que Keenan a bien négocié et qu'il profitera lui aussi du buzz qui envahit le net actuellement.