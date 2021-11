Jobs d'été : plus de 3 000 offres à saisir le 25 mars à Caen

Cette année encore, toutes les offres de travail ne seront pas comblées en une journée. Pas moins de 3 000 jobs d'été seront proposées au grand public, mercredi 25 mars, au Centre des congrès Caen, dont une bonne partie dans l'univers de l'animation. "Mais il y a aussi beaucoup de demandes dans la logistique, le service à la personne, la vente en rayon ou la restauration rapide", annonce Mustapha El Attar, directeur du Centre régional information jeunesse (Crij), basé à Caen. "Au total, ce sont 125 profils de poste différents qui sont répertoriés."

Un peu plus de la moitié des offres concerne le bassin caennais. "Quant à la période, on est sur juin à septembre", précise Vincent Voisin, agent Pôle Emploi. "Il faut bien retenir qu'il peut être préjudiciable au niveau des droits, de casser un CDD de deux mois par exemple, quelques jours avant son terme, afin de prendre quelques jours de vacances", prévient-il aussi.

Les organisateurs mettent également l'accent sur la préparation des candidats à l'embauche. Des ateliers « CV express » avec la mission locale permettront ainsi à certains de mettre plus de chances de leur côté. Un espace sera consacré aux conseils pour bien réussir un entretien, via des simulations, en partenariat avec l'association Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise (Egee).

En plus des 3 000 jobs d'été proposés, une vaste sélection de postes à l'étranger sera également présentée aux visiteurs, concernant des pays de l'Union européenne et tout particulièrement l'Allemagne, mais aussi des destinations plus lointaines comme le Canada, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. "Attention cependant à ne pas rêver uniquement à un job de serveur à Londres par exemple, car il nous faut tenir compte du niveau de langue et c'est pourquoi nous avons en stock des annonces concernant des tâches agricoles ou des boulots de maintenance dans des campings", explique Clémence Pannetier, en charge de la partie internationale....

Clémentine Pannetier Impossible de lire le son.

Des "plans B" sont également exposés, comme le volontariat à l'étranger. Toutes les offres du salon resteront disponibles au Crij deux semaines après la journée du 25 mars. "Même si le coeur de cible demeure les étudiants, cette journée est ouvert à tous les demandeurs d'emploi", conclut Mustapha El Attar.