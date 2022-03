Avec plus de 30 millions d'albums vendus dans le monde à seulement 26ans, Avril Lavigne a tout d'une Pop Star !



Elle a fait ses débuts en 2002 avec son premier album "Let Go" enchainant les tubes tels que “Sk8rBoi” et “Complicated” .

En 2004, son second album "Under My Skin", est rentré numéro 1 aux TOP US tout comme son 3ème album "The Best Damn Thing" en 2007, dont on retiendra le tube mondial “Girlfriend” qui généra plus de 130 millions vues sur YouTube!



Auteur depuis son 1er album, elle continue de partager ses expériences personnelles à travers ses textes et sa musique ;



"Goodbye Lullaby" son nouvel album est une évolution plus profonde de cela, optimisée grâce à un son plus brut, plus organique.

Parmi les titres les plus enjoués de cet album, on retrouvera son 1er single "What The Hell" un titre plein d'audace de fun et de liberté !

En France, Avril a vendu près d'1 million d'album ;

SORTIE DU NOUVEL ALBUM GOODBYE LULLABY LE 7 MARS

"What the Hell", une nouveauté Tendance Ouest