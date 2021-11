Basket : un CBC en petite forme

Après des victoires compliquées contre Cherbourg et Lorient, où il s'était tiré d'affaire sans briller, le Caen Basket Calvados confirme ses difficultés actuelles. Les Caennais restent sur deux défaite d'affillée. Une première sous l'ère Hervé Coudray.

Les Caennais, trop laxistes défensivement, ont passé la totalité du match à courir après le score en région parisienne. Même s'ils sont mathématiquement qualifiés pour les play-off, alors que cinq journées restent à disputer, le signal d'alarme a bel et bien retenti. "On ne fait pas les efforts nécessaires pour gagner, regrette Hervé Coudray. Il faut que tout le monde fasse les efforts les uns pour les autres. Dans les bonnes équipes, tout le monde doit faire le sale travail. Pour le moment, on ne le fait pas. On n'est pas cohérent dans notre basket et on est un peu suffisant." La réaction sera guettée samedi 21 mars à Gravenchon, 10e.