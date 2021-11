Lausanne (AFP). Nucléaire iranien: rencontre Kerry-Zarif à Lausanne

Le secrétaire d'Etat américain, John Kerry, rencontrait lundi matin à Lausanne (Suisse) le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, pour un dernier effort en vue d'un accord historique sur le programme nucléaire de Téhéran. Les deux ministres et leurs équipes de négociateurs étaient réunis dans une petite salle d'un palace, prêts pour plusieurs heures de nouveaux entretiens, ont rapporté des journalistes et photographes. M. Kerry, accompagné du ministre américain de l'Energie, Ernest Moniz, s'est contenté de dire "bonjour" à la presse restée quelques minutes dans la salle. M. Zarif était lui flanqué du chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA), Ali Akbar Salehi. MM. Kerry et Zarif, ministres des Affaires étrangères de pays qui n'ont plus de relations diplomatiques depuis 35 ans, sont à Lausanne depuis dimanche et doivent négocier probablement pendant toute la semaine dans l'espoir de trouver une entente sur le dossier du nucléaire iranien. Après 12 ans de tensions internationales et 18 mois de pourparlers intenses, la République islamique et les grandes puissances du groupe 5+1 (Etats-Unis, Chine, Russie, Royaume Uni, France, et Allemagne), sous l'égide de l'Union européenne, se sont donné jusqu'au 31 mars pour sceller un règlement qui garantirait que l'Iran ne possèdera jamais d'armes nucléaires, en échange d'une levée des sanctions.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire