SNCF : la colère du maire de Saint-Lô

"C'est du n'importe quoi, la SNCF déraille, c'est le grand bordel !" Le Maire de Saint-Lô n'y va pas par quatre chemins pour tout dire tout son courroux et sa grande colère à l'encontre de Guillaume Pépy. Motif : François Digard invité ce mercredi à rencontrer à Caen le président de la SNCF à l'occasion de l'inauguration en gare de Caen des nouveaux ateliers a eu la désagréable surprise de constater, à l'heure dite, que son interlocuteur avait " séché" la rencontre.

Le président de la SNCF a failli venir en hélico !

L'élu, comme les autres membres de la Commission transports du Conseil Régional eux aussi invités à cette rencontre, a été informé cinq minutes avant le début de la réunion que Guillaume Pépy ne serait pas là, retardé officiellement par un rendez vous parisien ministériel. La rencontre devait avoir lieu à 14h.40 tapantes, on a fait savoir alors aux élus bas normands qu'elle pourrait avoir lieu finalement à 16h.50, Guillaume Pépy ayant pu enfin se libérer !

Pour la petite histoire, il se raconte que Guillaume Pépy aurait même envisagé de se rendre à Caen, depuis Paris, en hélicoptère pour ne pas être trop en retard, un comble pour le patron des lignes ferroviaires !.

De qui se moque-t-on ? dit en substance le maire de Saint Lô pas content mais pas content du tout de la façon pour le moins cavalière de procéder : " J'ai demandé des explications aux représentants régionaux de la SNCF, tous étaient bien embarrassés. A la SNCF, ça déconne à tous les étages. Je suis frustré qu'on nous ait ainsi privé d'un vrai débat de fond que nous souhaitions avoir avec le Président de la SNCF à qui nous avions des questions précises à poser, notamment pour ce qui concerne son plan d'urgence et les réponses qu'il entend apporter aux problèmes réccurrents que les usagers rencontrent quotidiennement sur les lignes SNCF en Basse Normandie".



"Non aux 55 millions de la Région !"

Une chose est sure : faute de pouvoir dialoguer, comme il était prévu avec le président de la SNCF, le maire de Saint Lô conseiller régional saisira l'occasion de la prochaine Commission Permanente du Conseil Régional, ce vendredi à l'Abbaye aux Dames, pour dire et confirmer sa colère. Il annonce qu'il ne votera pas pour sa part la contribution régionale aux couts de fonctionnement des lignes TER pour l'année 2011, soit un montant de près de 55 millions. La colère de François Digard rejoint celle des usagers qui, de plus en plus, se mettent en grève de présentation de titres de transports. " Et comme je les comprends" conclut François Digard, le Maire de Saint-Lô

lamanchelibre.fr