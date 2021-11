Paris (AFP). Ligue 1: gueule de bois pour Paris et Ibra, Lyon n'en profite pas

Paris a subi un gros coup d'arrêt à Bordeaux (3-2) après son exploit à Chelsea et Ibrahimovic a "pété les plombs" au retour dans les vestiaires mais le leader lyonnais, tenu en échec à Marseille (0-0), n'en a pas vraiment profité. OL et OM se neutralisent On attendait monts et merveilles du choc entre les deux meilleures attaques du championnat, lutte pour le titre en filigrane. Le match a accouché d'une énorme déception et Lyon n'a pas su capitaliser sur le revers du PSG à Bordeaux pour prendre le large. Les Lyonnais comptent désormais deux petits points d'avance sur les Parisiens et peuvent se mordre les doigts d'avoir laissé passer une si belle opportunité. La séquence à trois rencontres à l'extérieur se termine sur un bilan plutôt satisfaisant pour l'OL (une défaite, un succès, un nul) mais il peut nourrir quelques regrets de ne pas avoir pu distancer plus nettement le double champion de France parisien. Alexandre Lacazette est resté bloqué à 23 buts et Nabil Fekir n'a pas spécialement brillé, après avoir beaucoup fait parler de lui avec son choix en faveur de l'équipe de France. Si Gignac s'est démené et est tombé sur un excellent Antony Lopes, Marseille, réduit à dix en toute fin de rencontre après l'exclusion de Morel, n'a pas été aidé par l'arbitre qui lui a refusé un but, une tentative de Lucas Ocampos ayant franchi la ligne mais dans une collision avec le gardien. A Paris, les héros sont fatigués, Ibra dérape Quatre jours après son exploit à Chelsea, le PSG a très mal négocié son retour à l'ordinaire de la L1 en s'inclinant lourdement à Bordeaux. Méconnaissables par rapport à leur prestation en 8e de finale retour de Ligue des champions (2-2 à Londres), visiblement fatigués par les efforts fournis jusqu'au bout de la prolongation, les Parisiens peuvent dire un grand merci aux Lyonnais et aux Marseillais, incapables de se départager. Comme un symbole, les deux héros de Stamford Bridge ont passé un sale après-midi. Thiago Silva a été devancé de la tête par Lamine Sané (18e) sur le premier but bordelais, et David Luiz est sorti à la 38e minute, blessé à la cuisse gauche. Expulsé face aux Blues, Zlatan Ibrahimovic s'est en revanche racheté sur un doublé mais Wahbi Khazri avait redonné une première fois l'avantage aux Girondins avant que Diego Rolan ne scelle leur victoire (88e). La superstar suédoise risque pourtant de ne pas sortir indemne du voyage à Bordeaux. Passablement énervé par le revers du PSG, Zlatan a totalement dérapé dans les couloirs du stade Jacques-Chaban-Delmas en lançant: "En quinze ans, je n'ai jamais vu un tel arbitre. Dans ce pays de merde. Ce pays ne mérite pas le PSG". Une séquence diffusée sur Infosport+ et qui risque de faire parler dans les jours à venir. Elle pourrait également lui valoir de possibles sanctions disciplinaires. Suspense pour l'Europe, moins en bas de tableau Tout reste également encore jouable dans la course à l'Europe. En fonction des résultats en Coupe de la Ligue et en Coupe de France, les 5e et 6e places pourraient fournir un ticket pour l'Europa League, ce qui aiguise forcément les appétits. Si Monaco, solide 4e (avec un match en moins) après avoir facilement dominé Bastia (3-0), lorgne carrément le podium, Saint-Etienne (5e), vainqueur à Metz (3-2), et Bordeaux (6e) n'ont pas dit leur dernier mot, tout comme Montpellier (7e), qui a disposé de Reims (3-1). En bas de tableau, la 17e défaite concédée par la lanterne rouge messine n'augure rien de bon pour la suite. Avec 10 points de retard sur le premier non relégable (Evian-Thonon), les Lorrains sont quasiment condamnés à retrouver la L2 tout juste un an après l'avoir quittée sur un titre de champion. La mission semble également vouée à l'échec pour Lens, malgré son succès contre des Toulousains eux aussi aux abois (1-0). En proie à de sérieux soucis financiers, les "Sang et Or" sont encore à distance respectable d'Evian/Thonon (7 points). Résultats de la 29e journée de la Ligue 1 de football:

