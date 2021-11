Rio de Janeiro (AFP). Brésil: un autocar tombe dans un précipice, 49 morts

Au moins 49 personnes ont été tuées et 10 blessées dans l'accident d'un autocar qui est tombé samedi dans un précipice dans l'Etat de Santa Catarina, dans le sud du Brésil, ont annoncé les autorités de cet Etat. Le bilan encore provisoire est de 49 morts dont 17 hommes, 24 femmes et huit enfants, a déclaré à l'AFP un responsable du service de presse du gouvernement régional. Dix autres personnes ont été blessées et sont hospitalisées, a-t-il indiqué. Le véhicule, qui appartenait à une entreprise de tourisme, effectuait un trajet entre Uniao de Vitoria, dans l'Etat voisin de Parana, et Guaratuba, sur la côte atlantique du Parana. Il devait transporter 50 personnes selon la liste officielle, mais il est clair au vu du bilan que les occupants étaient plus nombreux. Aucune information ne signalait la présence d'étrangers parmi les occupants de l'autocar. Selon des informations de presse, le conducteur de l'autocar aurait perdu le contrôle de son véhicule dans une courbe en descente de cette route connue comme très dangereuse. L'accident s'est produit dans une région montagneuse, non loin de la ville de Campo Alegre, à 170 kilomètres de Florianopolis, la capitale de l'Etat. L'autocar a quitté la route et a fait une chute de 400 mètres dans un précipice dans la sierra Dona Francisca, une zone touristique réputée. Des ambulances, un hélicoptère, 40 hommes de la police militaire, 30 pompiers et une trentaine d'autres personnes, membres des services de santé et policiers civils, ont été rapidement déployés sur les lieux. Les opérations de secours ont été compliquées par l'obscurité - l'accident est survenu à la tombée de la nuit- et par la nature du terrain. "Il y a des gens dans la montagne, dans l'autocar, coincés dans la carcasse. Les chances que nous trouvions encore quelqu'un en vie sont minimes", a déclaré dans un communiqué le colonel Nelson Coelho, de la police de l'Etat de Santa Catarina. Les sites internet de plusieurs médias brésiliens ont publié des photos de l'autocar tombé parmi des arbres et de pompiers portant secours à des victimes. Les accidents fréquents sur cette route comportant de nombreux virages et considérée comme très dangereuse ont déjà fait 66 morts au cours des cinq dernières années, selon le quotidien O Estado.

