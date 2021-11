Les autorités du Vanuatu ont décrété l'état d'urgence dimanche après le passage du cyclone Pam qui a ravagé cet archipel du Pacifique Sud, confirmant la mort de six personnes. "Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence sur la totalité du pays", a déclaré à l'AFP le porte-parole du Bureau national chargé de la gestion des catastrophes Paulo Malatu. "Il y a six morts confirmés à Port Vila (la capitale) et 20 blessés".

