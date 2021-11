Football: La secton féminine du FC Rouen face à l'ogre Lyonnais

Les Rouennaises avaient déjà peut-être un peu la tête à leur match de Coupe de France lorsqu’elles n’ont pu faire mieux qu’un match nul face à Angers à domicile 1-1 lors de la 15e journée du championnat de D2.

C’est donc le stade Diochon qui vibrera encore une fois cette saison mais cela sera cette fois-ci pour les filles qui vont affronter le club du Rhône le avec le plus gros palmarès en France.

En effet, les Lyonnaises dont plusieurs joueuses font parti de l’équipe de France, a remporté les huit derniers championnats de France, les trois dernières Coupe de France et a même remporté la Ligue des champions à deux reprises en 2011 et 2012 et a fini finaliste en 2010 et 2013. Même si la marche semble énorme à gravir pour les Rouennaises « les joueuses rentreront sur la pelouse pour gagner le match et profiteront de l’événement à vivre » nous confiait le coach Hakli Dahmane.

Belle promotion du foot féminin pour l’agglomération Rouennaise.