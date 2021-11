Charm el-Cheikh (Egypte) (AFP). Obama attaché à une solution à deux Etats israélien et palestinien, selon Kerry

Le président américain Barack Obama "reste attaché à une solution à deux Etats", israélien et Palestinien, a affirmé samedi le secrétaire d'Etat John Kerry au moment où Washington et le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'affrontent sur un éventuel accord international sur le nucléaire iranien. "La position des Etats-Unis concernant notre souhait exprimé depuis longtemps, par les Républicains et par les Démocrates mais aussi de nombreux présidents dans les 50 dernières années ou plus, a toujours été pour la paix et le président Obama reste attaché à une solution à deux Etats, pour laquelle il continue d'espérer", a déclaré M. Kerry à la presse à Charm el-Cheikh en Egypte, en marge d'une conférence économique internationale sur l'avenir de ce pays.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire