Concours de plaidoiries au Mémorial : les finales

Le concours de plaidoiries du Mémorial de Caen débutera vendredi 28 janvier à 9h45 avec la 14e édition de la finale des lycéens. Quatorze lycéens français de la métropole comme de Guadeloupe ou d'un lycée franco-héllénique s'affronteront sur des sujets divers liés à la défense des Droits de l'Homme, devant un auditoire de 2 000 personnes et un jury composé d'autres lycéens et de personnalités.



Suivra samedi 29 janvier un concours réservé aux élèves-avocats, dont 9 centres de formation rivaliseront pour la première fois et se mesureront à leurs aînés. Ces derniers clotureront l'événement avec la 22e édition de leur concours international dimanche 30 janvier. On attend des représentants des Etats-Unis, du Luxembourg, de Palestine, de République Démocratique du Congo, de république du Congo et du Togo. C'est l'écrivain et scénariste Jorge Semprun qui présidera le jury, et le public sera lui aussi invité à décerner un prix.



Pratique : Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 janvier au Mémorial de Caen. De 9h45 à 12h et de 14h à 17h, entrée libre. Tél. 02 31 06 06 45



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire