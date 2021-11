Patrice Garande avant Lorient-Caen: "C'est maintenant que ça se joue"

"La frustration du week-end dernier due à la défaite contre Bordeaux a rapidement été evacuée", a indiqué le coach caennais Patrice Garande, au début de sa conférence de presse, ce vendredi 13 mars, veille d'un déplacement à Lorient. "Je ne peux pas oublier le fait qu'on va jouer sur une surface particulière, un terrain synthétique. Depuis Noël, on s'entraîne sur un synthétique donc on a l'habitude de jouer sur cette surface. Il nous faudra un comportement adapté à ce type de terrain. Et au niveau des joueurs, il y aura des choix à faire compte tenu du fait que certains sont plus à l'aise dessus que d'autres."

Patrice Garande est également revenu sur la situation de son équipe au classement, à dix journées de la fin. Pour le technicien caennais, les choses pourraient se décanter dès maintenant...