Catherine Lara et Laurent Boyer nous divertiront-ils autant que le tandem Monfort / Candeloro ?

Chaque année, l'annonce des personnalités qui présenteront l'Eurovision est toujours une surprise. Après avoir confié cette mission à Cyril Hanouna et Stéphane Bern l'année passée, c'est à Laurent Boyer (le petit nouveau fraichement arrivé à France télé) et à la chanteuse-violoniste Catherine Lara que France 3 a confié la présentation de la cérémonie qui sera diffusée le14 mai depuis l'Esprit Arena de Dusseldorf, en Allemagne. Espérons qu'ils seront à la hauteur du tandem Candeloro / Monfort qui a marqué les esprits

Le président de la république est un français comme les autres et regarde la télévision ! Il a confié lundi à quelques journalistes à la fin de la conférence de presse qu'il donnait à l'Élysée qu'il adorait les séries américaines et notamment "24 heures", "Dexter" mais aussi "Six Feet Under".

Alors que la diffusion de la saison 2 de Lie To Me s'est arrêtée jeudi dernier sur M6 avec la diffusion du 22eme épisode, la série se retrouve au coeur d'une polémique aux états unis. Un producteur américain, John Gertz, soutient détenir les droits d'un roman dont est inspiré la fiction selon le site internet de Télé Loisirs. Ce dernier aurait travaillé avec la chaine FOX il y a quelques années sur une adaptation du roman The Interview Room de Roderick Anscombe dont il détient les droits et où l'intrigue est curieusement très proche de celle de Lie to me. Affaire à suivre.

Enfin, la sélection télé du jour : c'est une nouveauté à suivre pour les abonnées sur Canal +, il s'agit d'une nouvelle série américaine intitulée Detroit 1-8-7, diffusion ce soir des 2 premiers épisodes de la saison 1 qui vous emmèneront à la police de Detroit découvrir les nouvelles recrues du département des homicides.