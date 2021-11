Alençon : le point sur les travaux Providence/Champ Perrier

Les travaux de la Providence ont débuté au début du mois d'octobre dernier. Les bâtiments les plus abîmés ont été abattus. On voit désormais nettement les emplacement des futurs parterres de fleurs. Les pavés commencent à être posés dans les futures allées. On voit aussi désormais nettement où sera située la future passerelle sur la Sarthe. Les bâtiments restants accueilleront des logements, mais aussi le futur pôle de santé ambulatoire, et même une permanence de soins de l'hôpital.

Les travaux de construction de la nouvelle gare des bus urbains d'Alençon, sur la Place du Champ Perrier, face à ce quartier de la Providence, viennent eux aussi de débuter, alors qu'un peu plus loin le nouveau parking payant en bord de rivière est presque achevé. Il ouvrira avant la fin de ce mois de mars.

Ce sont enfin les travaux d'un cheminement piétonnier en bord de Sarthe qui est en train d'être créé, du Pont Neuf au Boulevard de la république.

Joaquim Pueyo, député-maire d'Alençon :