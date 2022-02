SPOT 50: le nouveau camarade des collégiens de la Manche

Le 2 juillet dernier, l’assemblée départementale avait adopté le principe de création d’un « Pass Familles Loisirs » pour faciliter l’accès au sport et à la culture au plus grand nombre de Manchois. Et bien, SPOT 50, le nouveau meilleur ami des collégiens du département est désormais une réalité...