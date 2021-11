Londres (AFP). L'écrivain britannique Terry Pratchett est décédé à 66 ans

L'auteur britannique Terry Pratchett, auteur de la saga de fantasy burlesque "Les Annales du Disque-Monde", est décédé chez lui jeudi à 66 ans après une longue maladie, a annoncé son éditeur, Transworld. "Diagnostiqué comme atteint d'APC (atrophie corticale postérieure) en 2007, il s'est battu contre cette maladie dégénérative avec la détermination et la créativité qui le caractérisaient et il a continué à écrire", a souligné l'éditeur. "Il a terminé à l'été 2014 son dernier livre, un nouveau volume des +Annales du Disque-Monde+ avant de succomber aux derniers stades de la maladie", a-t-il précisé. Terry Pratchett a vendu au total près de 85 millions de livres dans le monde. Les "Annales du Disque-Monde" sont une série de fantasy où l'action se déroule sur un monde en forme de disque, soutenu par quatre éléphants, et qui voyage sans fin à travers le cosmos. Visant un public de jeunes adultes, les Annales se distinguent par leur ton irrévérencieux et sont empreints de références parodiques à la culture classique, à la mythologie mais aussi à la musique rock. "En plus de 70 livres, Terry a enrichi la planète comme peu d'autres avant lui", a salué l'éditeur. Il a "affronté sa maladie d'Alzheimer publiquement et courageusement. Ces dernières années, c'était son écriture qui le maintenait en vie", a ajouté Transworld. Terry Pratchett avait été désigné en 2006 deuxième meilleur écrivain britannique vivant derrière J.K. Rowling, qui a imaginé le personnage d'Harry Potter, par les lecteurs du magazine littéraire Book. Ces dernières années, il s'était engagé en faveur de l'euthanasie. En 2011, il avait réalisé un documentaire pour la BBC montrant le décès par euthanasie d'un hôtelier britannique en Suisse, ce qui avait suscité un vif débat au Royaume-Uni où l'euthanasie est illégale. "J'ai honte du fait que les Britanniques doivent se traîner jusqu'en Suisse, pour un coût considérable, afin d'avoir les services qu'ils souhaitent", avait-il déclaré sur la BBC, se disant "scandalisé par la situation" dans son pays. L'atrophie corticale postérieure, aussi appelée syndrome de Benson, est considérée comme une forme rare de la maladie d'Alzheimer. La maladie cause une atrophie de la partie postérieure du cortex cérébral, entraînant un déclin de la vision et de la capacité d'écriture notamment.

