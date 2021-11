Ivre et sans permis, il fuit les policiers à Elbeuf

Les policiers aperçoivent un véhicule roulant trop vite, rue Puchot à Elbeuf, et qui grille un feu rouge. Les policiers décident de le contrôler et mettent les gyrophares mais l'automobiliste ne s'arrête pas. Il grille un stope et, rue de Grémont, abandonne son véhicule pour fuir à pied vers la place Aristide Briand.

Il est finalement bloqué par les policiers. Agé de 27 ans et domicilié à Petit-Quevilly, il possède 0,8g d'alcool dans le sang et n'a plus le permis.