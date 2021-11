22 millions d'Euros d'amende pour les Maitres Laitiers du Cotentin

Au terme de 3 ans d'enquête, l'autorité de la concurrence dénonce "une entente sur leurs prix de gros et les appels d’offres sur les marques distributeurs". L'amende globale est de 192,7 millions d’euros, partagée entre les sociétés en cause, selon le degrès d'implication de chacun.

Les Maîtres Laitiers du Cotentin devront s'aquitter de 22,9 millions d’euros. Lacatalis écope de l'amende la plus lourde, 2 fois supérieure à celle de la société manchoise et a d'ores et déjà décidé de faire appel.

On ne sait pas encore ce que feront Les Maitres Laitiers du Cotentin.