Les pluriels : nouveau cru 2015

Né en 1997 à l'initiative de l'association Art et Fac ce festival sans cesse renouvelé permet au public rouennais de découvrir des propositions artistiques variées et bien souvent inédites à Rouen. Cette année les élèves en charge du festival ont choisi pour thème l'itinérance. "Nous avons voulu évoquer l'ambiance des foires d'antan, explique Rémy Monnier en charge des relations presse. "Et cette année nous avons mis l'accent sur les arts de rue. Chacun y met sa patte en fonction de ses réseaux ou de ses goûts. Nous avons découvert certains de ces artistes au festival de la Tambouille mais la plupart sont totalement inconnus à Rouen."

Créatif

Pour cette nouvelle édition, deux spectacles ont été spécialement créés pour l'occasion. C'est le cas du spectacle dansé en déambulation dans les jardins de l'hôtel de ville par la caennaise Charlotte Leroy. "La voiture bleu" ou encore le ciné-concert sur le célèbre Freaks de Tod Browning dont Laurent Pontoizeau est le compositeur. Avec 15 propositions artistiques en trois jours, les pluriels s'ouvrent à un public très varié : jeune public, famille ou étudiants, tous y trouveront leur compte... à bon compte puisque la plupart des spectacles de plein-air sont gratuits.

Pratique. Du jeudi 26 au samedi 28 mars. A Rouen, Darnétal et Mont-Saint-Aignan. Tarifs 0 à 5€. www.lespluriels.com