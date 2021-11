Londres (AFP). Ligue des champions: Pastore titulaire avec le PSG à Chelsea

Le Paris SG présente un visage attendu avec les retours des titulaires Javier Pastore et Thiago Motta contre Chelsea, plus défensif que prévu avec Ramires au lieu de Willian, en 8e de finale retour de Ligue des champions à Londres. Entré en jeu samedi contre Lens et remplaçant à l'aller, le milieu offensif argentin repousse sur le banc le décevant Ezequiel Lavezzi et il évoluera donc aux côtés de Zlatan Ibrahimovic, absent il y a un an lors du quart de finale retour. L'attaquant Edinson Cavani évoluera lui sur l'autre aile. Dans l'entrejeu, l'italo-brésilien enchaîne une 2e titularisation après son absence d'un mois. Il sera encadré par Marco Verratti et Blaise Matuidi. La défense 100% brésilienne devant Sirigu est elle logiquement composée par la paire Thiago Silva-David Luiz dans l'axe et des latéraux Maxwell et Marquinhos. L'équipe de Chelsea, avec Courtois d'un côté et Diego Costa de l'autre, est globalement celle attendue même si Jose Mourinho joue la prudence en titularisant Ramires et Matic au milieu. Ce qui permet à Fabregas de jouer comme meneur, au détriment de Willian. Les ailes sont confiées à Oscar et Hazard. La défense, où Kurt Zouma n'est finalement pas aligné, ne présente aucune surprise avec Ivanovic-Cahill-Terry-Azpilicueta. Les deux équipes se sont neutralisées à l'aller (1-1) au Parc des Princes il y a trois semaines. Les équipes de départ: Chelsea: Courtois - Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta - Ramires, Matic - Oscar, Fabregas, Hazard - Diego Costa Paris SG: Sirigu - Marquinhos, Thiago Silva, David Luiz, Maxwell - Verratti, Thiago Motta, Matuidi - Pastore, Ibrahimovic, Cavani

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire