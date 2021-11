Notre recette de truite d'eau douce

Pour 4 personnes

Ingrédients :

6 petites truites d'eau douce à chair blanche ou rose

1 dl d'huile d'olive

1 dl de vin blanc

1 citron

2 gousses d'ail

25 grains de coriandre

25 grains de poivre

2 feuilles de laurier

3 branches de thym

Des petits champignons de Paris

Les truites étant vidées et lavées, ne pas enlever la peau, poser les truites dans un plat, en bataillon. Les arroser d'huile et de vin blanc. Ajouter toutes les herbes et tous les aromates ainsi que le citron coupé en rondelles.

Placer un couvercle. Les faire cuire sans bouillir pendant dix minutes environ. Laisser refroidir et tenir au frais 24 heures avant de servir.