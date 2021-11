Port de Caen : bientôt des rambardes sur les quais

À l'image de Bordeaux, Nantes ou encore Dieppe, ces derniers souhaitent qu'à Caen, des garde-corps soient installés sur les quais, afin d'éviter un nouveau drame. "Entre 2010 et 2014, il y a eu cinq noyades par chute accidentelle", explique Anaïs. À chaque fois ou presque, les victimes étaient alcoolisées. "On peut toujours parler des responsabilités de chacun. Et de celles de la Ville. On a mis en place un quartier de vie nocturne. Maintenant, à la mairie de prendre des mesures".

Une ligne de vie

À cette heure, la pétition lancée par la famille de Laurent Aubrée a reçu plus de 1 100 soutiens. La Ville de son côté n'a pas tardé à réagir. "Une nouvelle ligne de vie avec quatre échelles déroulantes sera installée, probablement en avril", explique Philippe Lailler, maire adjoint en charge de la sécurité. L'option de rambardes, quai Vendeuvre, sur 600 mètres a été aussi retenue. "Nous étudions les modèles", afin que celui choisi permette toujours l'accueil ponctuel de bateaux à quai. Les rambardes pourraient être installées d'ici l'été.