Areva se lie à Gamesa pour développer les éoliennes en mer

Areva et Gamesa créent une co-entreprise : elle fera travailler 70 personnes et est détenue à parts égales par les deux sociétés. Elle est en charge de la conception, la fabrication, l'installation, la mise en service et la maintenance d'éoliennes en mer.

La Haute-Normandie est une région pionnière dans l'éolien offshore avec plusieurs parcs qui verront le jour au large du littoral seinomarin dans les prochaines années. Pour le président de la Région Nicolas Mayer-Rossignol, cette entente "est une nouvelle positive pour le développement durable, pour l'emploi et pour la Normandie qui figure parmi les toutes premières régions en France en matière d'énergies marines renouvelables."

Si l'élu salue le fait qu'Areva "confirme son engagement en faveur de l'éolien offshore", il met en garde : "Je resterai vigilant tant que les usines ne seront pas sorties de terre. Nous sommes pleinement mobilisés et vigilants sur l'évolution de ce dossier stratégique, pour toute la Normandie."