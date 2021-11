Paris (AFP). Ligue des champions: Real Madrid va en quarts dans la douleur, Porto facile

Le Real Madrid s'est qualifié mardi pour les quarts de finale malgré sa spectaculaire défaite 4-3 à domicile face à Schalke (aller: 0-2) et un Cristiano Ronaldo record, alors que Porto a écrasé Bâle 4-0 (1-1 à l'aller). Les deux favoris latins de la première soirée des 8e de finale retour sont passés, mais de manière diamétralement opposée. Et de façon inattendue, le Real a grandement souffert et reste donc empêtré dans sa méforme, après avoir cédé la tête du championnat d'Espagne au Barça ce week-end, à deux semaines du clasico au Camp Nou. Largement bousculés en première période, les tenants du titre ont été d'abord menés deux fois, par Fuchs (20e) et Huntelaar (40e), qui profitaient d'une défense madrilène à trous, et n'ont dû leur salut qu'à un Cristiano Ronaldo, auteur de deux égalisations rageuses de la tête (25e, 45e). En deuxième période, Benzema a vite mis le Real devant en passant la défense en revue (52e), mais les Allemands revenaient au score et reprenaient même l'avantage par deux belles frappes de Sané (57e) et Huntelaar (84e). Le doublé de CR7 lui a permis de s'arroger seul le record de buts en compétitions européennes (78), une longueur devant Raul, son glorieux prédécesseur au Real, et d'égaler le record de son rival barcelonais Messi en Ligue des champions, tours préliminaires exclus (75 buts). Mais l'image symbolique reste celle du Portugais après le coup de sifflet final, seul au centre du terrain, le regard noir vers les tribunes mécontentes, puis regagnant les vestiaires en effectuant des mouvements de dépit de la tête. L'autre match disputé dans la péninsule ibérique a ménagé beaucoup moins de suspense: Porto s'est imposé sans coup férir sous l'impulsion de Brahimi, auteur de l'ouverture du score sur coup franc (14e) puis d'une passe décisive pour Herrera (47e). Casemiro, sur un autre coup franc direct (56e), puis Aboubakar (76e) ont corsé l'addition. Samuel a été exclu côté suisse en fin de match (90e+1). Les Portugais ont bien mieux maîtrisé la manche retour que le match aller, lorsqu'ils avaient arraché le nul 1-1 sur un penalty en fin de match. Ils accèdent aux quarts de C1 pour la première fois depuis 2009.

