Les clips les plus diffusés durant l'année 2010

Le SNEP (syndicat national de l'édition phonographique) a publié il y a peu un bilan de diffusion des clips des artistes français et internationaux à la télévision française.

Il s'avère que ce sont les chanteurs et chanteuses français qui s'attribuent les 14 premières places du classement. Les mauvaises langues diront que c'est à cause des obligations de diffusion des artistes français sur les chaînes de télévision musicales (quotas) et d'autres salueront l'exploit de nos artistes. Cocorico!

Découvrez le classement des 20 artistes et titres diffusés en clip à la télévision en 2010:

1) Zaz - Je veux

2) Joyce Jonathan - Je ne sais pas

3) Coeur de Pirate & Julien Doré - Pour un infidèle

4) Stromae - Alors on danse

5) Gaëtan Roussel - Help Myself

6) Camélia-Jordana - Non, non, non

7) Christophe Maé - Je me lâche

8) BB Brunes - Nico Teen Love

9) Justin Nozuka feat. Zaho - Heartless

10) Shy'm - Je sais

11) Grégoire - Danse

12) Joyce Jonathan - Pas besoin de toi

13) Yannick Noah - Angela

14) Ben L'oncle Soul - Soulman

15) Julian Perretta - Wonder Why

16) Katy Perry - California Gurls

17) Gaëtan Roussel - Dis-moi encore que tu m'aimes

18) Fatal Bazooka - Ce matin va être une pure soirée

19) Shakira - Waka Waka

20) K'Naan feat. Fefe - Wavin' Flag