Paris (AFP). Cristiano Ronaldo dépasse Raul en Europe et rejoint Messi en C1

Cristiano Ronaldo s'est arrogé seul le record de buts en compétitions européennes de clubs (78) mardi en dépassant Raul grâce à un doublé contre Schalke, et a ainsi égalé le record de buts de Lionel Messi en Ligue des champions (75). C'est une double revanche pour "CR7": non seulement le Portugais a rejoint son rival barcelonais au palmarès des buteurs de la C1 (tours préliminaires exclus), mais il a également été le premier à effacer la marque de son glorieux prédécesseur au Real. Hasard du destin, c'est contre Schalke 04 que Ronaldo a frappé mardi soir, c'est-à-dire le club où Raul a terminé sa carrière européenne après son départ du Real en 2010. Mais les circonstances n'ont pas permis à l'attaquant de célébrer cet exploit, même si le Real l'a emporté 2-0 à l'aller. Alors que le club de Gelsenkirchen avait ouvert la marque par Fuchs (20e), le Portugais a d'abord égalisé d'une tête sur un corner de Kroos (25e), puis encore d'un coup de boule rageur sur un centre de Coentrao (40e) pour une seconde égalisation. A l'évidence, Raul ne pouvait pas résister longtemps aux coups de génie de ce joueur hors normes. - Course-poursuite - "Cristiano Ronaldo va battre tous les records", avait prophétisé l'Espagnol à l'automne. "Je suis heureux qu'il me dépasse comme buteur en Coupe d'Europe et qu'il marque encore beaucoup de buts pour le bien de ce club." La double couronne décrochée mardi par Ronaldo n'est sans doute que le début d'une interminable course-poursuite pour la possession de cette paire de records, en fonction de l'état de forme des deux attaquants et des fortunes respectives du Real Madrid et du FC Barcelone sur la scène européenne. Ronaldo n'a que 30 ans, Messi n'en a que 27, et on peut imaginer que les deux joueurs s'aiguillonnent mutuellement et dépassent un jour la barre mythique des 100 buts en Ligue des champions comme en coupes d'Europes. "La Puce" aura d'ailleurs la semaine prochaine contre Manchester City l'opportunité d'égaler à son tour le record. Pour Cristiano Ronaldo, ce doublé et ces records sont une bouffée d'oxygène alors que le Portugais est à la peine depuis l'obtention de son troisième Ballon d'Or mi-janvier. Jusqu'à mardi soir, on n'avait vu en 2015 que l'ombre du finisseur implacable qui enchaînait les buts à l'automne. Il faut dire que le début d'année a été compliqué pour "CR7", qui s'est moins signalé par ses exploits que par ses incartades: rupture avec sa compagne Irina Shayk, expulsion pour un mauvais geste à Cordoue, fête d'anniversaire très polémique organisée juste après la déroute contre l'Atletico (4-0). - Objectif 4e Ballon d'Or - La presse espagnole a aussi fait état d'un malaise physique, au point que l'entraîneur Carlo Ancelotti a dû démentir que Ronaldo puisse être à nouveau embarrassé par des gênes à un genou, comme la saison dernière. Le sursaut de mardi intervient donc au meilleur moment pour l'attaquant, qui ambitionne de redevenir rapidement le buteur inarrêtable dont Ancelotti vantait l'efficacité il y a encore quelques semaines: "Quand Cristiano joue, c'est comme si on commençait le match en menant 1-0. C'est peut-être une plaisanterie, mais c'est la réalité", assurait l'Italien. Avec un total de 8 buts dans cette édition de la Ligue des champions, comme Messi (mais derrière les 9 de Luiz Adriano du Shakhtar Donetsk), Ronaldo peut aussi rêver d'égaler au printemps son propre record établi en marge du sacre européen du Real Madrid la saison dernière: 17 buts dans une même saison. Ce record et ce triomphe en C1 avaient grandement contribué à faire du Portugais le Ballon d'Or 2014 (après 2008 et 2013) aux dépens de Messi.

