Bruxelles (AFP). Déficit: feu vert des partenaires de la France pour un délai de deux ans

Les ministres européens des Finances ont approuvé mardi la recommandation de la Commission européenne accordant à la France deux années supplémentaires, soit jusqu'en 2017, pour ramener son déficit public sous la barre des 3% du PIB, malgré quelques grincements de dents de ses partenaires. La France doit désormais ramener son déficit à 4% cette année, 3,4% l'an prochain et 2,8% en 2017. "C'était la trajectoire que la France s'était fixée à elle-même", a commenté en marge de la réunion le ministre français des Finances, Michel Sapin, qui s'est réjoui que les deux approches "convergent". Les chiffres définitifs sur le déficit public 2014 ne sont pas encore connus, mais selon une évaluation de la Commission rendue publique début février, il a été de 4,3%. Les ministres ont également, comme la Commission, exhorté à "un effort supplémentaire d'ici à fin avril 2015, incluant des mesures structurelles équivalant à 0,2% du PIB", selon un communiqué. La Commission, qui avait demandé à la France de réaliser un effort de réduction du déficit structurel de 0,5% cette année, estime en effet que le compte n'y est pas et que Paris ne parviendra qu'à 0,3%. "La France s'engage à respecter ses engagements" et arrivera bien à ces 0,5% cette année, a dit M. Sapin. Il a expliqué que sur les 21 milliards d'économies promis par Paris en 2015, "trois à quatre milliards" manqueront à l'appel "à cause de la très faible inflation". C'est pourquoi "nous travaillons avec le Premier ministre, avec le président de la République" pour réaliser des économies supplémentaires afin de parvenir à l'objectif, a-t-il expliqué, sans donner de détails sur les mesures envisagées. "Ce ne sont pas des réformes qui nous sont imposées. Nous faisons des réformes en France parce que c'est bon pour la France", a insisté le ministre, jugeant que "l'Europe est là pour nous aider, elle n'est pas là pour nous punir". La Commission dira dans trois mois, en juin, si la France a pris des mesures suivies d'effet. Elle pourrait, dans le cas contraire, faire une nouvelle recommandation assortie de sanctions. L'approbation mardi de la nouvelle trajectoire dictée à Paris ne faisait guère de doute, même si la décision de la Commission avait suscité une certaine irritation en coulisses, la France étant soupçonnée par certains de ses partenaires d'avoir bénéficié d'un traitement de faveur. "Certains ont exprimé des réserves" au cours de la discussion mardi, s'est borné à dire, au cours d'une conférence de presse, le ministre letton des Finances, Janis Reirs, dont le pays assure la présidence tournante de l'UE. Interrogé sur la question, le vice-président de la Commission européenne chargé de l'Euro, Valdis Dombrovskis, qui souhaitait que des sanctions soient prises contre la France, a réfuté l'idée d'un traitement de faveur dont seuls les grands pays pourraient bénéficier. L'ancien Premier ministre letton a rappelé que son pays avait lui aussi bénéficié par le passé d'un délai pour mettre de l'ordre dans ses finances publiques. Mais sur Twitter, il s'est montré ferme envers Paris et a souligné que la France devrait faire "un effort considérable", et ce "dans un délai serré". "Nous avons accepté la proposition de la Commission reflétant une interprétation flexible" des règles, "mais certains ont dit clairement qu'il ne faut pas perdre trop confiance dans l'application des règles du pacte de stabilité et de croissance et qu'il faut au contraire appliquer les règles", a insisté de son côté le ministre allemand Wolfgang Schäuble.

