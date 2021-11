Paris (AFP). Téléréalité: le crash d'hélicoptère - EN DIRECT

08:18 GMT - Emission - L'émission, prévue pour être diffusée l'été prochain en France, devait rassembler huit sportifs lâchés en pleine nature, selon son présentateur Louis Bodin, qui s'était exprimé il y a quelques jours sur RTL. 08:16 GMT - Super-léger - Alexis Vastine a été médaille de bronze aux jeux Olympiques de Pékin en 2008. 08:15 GMT - Multi-médaillée - Camille Muffat s'était illustrée lors des jeux Olympiques de Londres en 2012, en remportant trois médailles dont l'or sur 400 mètres nage libre. 08:15 GMT - Autres victimes - Les cinq autres personnes de l'équipe de "Dropped" qui ont péri sont Laurent Sbasnik, Lucie Mei-Dalby, Volodia Guinard, Brice Guilbert, Edouard Gilles. 08:14 GMT - "Fiancée de l'Atlantique" - Florence Arthaud était l'une des plus grandes navigatrices au monde et avait marqué les esprits en s'imposant dans un monde d'hommes. Surnommée "la petite fiancée de l'Atlantique", elle a notamment remporté la Route du rhum en 1990, la plus prestigieuse des courses transatlantiques en solitaire entre Saint-Malo (Bretagne, ouest de la France) et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe, territoire français d'outre-mer). 08:14 GMT - Brutal - Le président français François Hollande a exprimé "sa stupeur et son émotion" dans un communiqué diffusé par la présidence. "La disparition brutale de nos compatriotes est une immense tristesse", a-t-il déclaré. 08:13 GMT - Collision - Les deux hélicoptères venaient de décoller d'un terrain de football à Villa Castelli quand ils se sont heurtés. Les policiers et une juge étaient sur place lundi soir pour déterminer les causes de l'accident. 08:12 GMT - Le tournage en Argentine de l'émission de télé-réalité "Dropped" de la chaîne française TF1 a viré lundi au drame. Huit Français, dont la navigatrice Florence Arthaud et la nageuse multi-médaillée Camille Muffat, sont morts dans la province de la Rioja, dans le nord-ouest du pays, quand deux hélicoptères affrétés par la production sont entrés en collision pour une raison inconnue. le boxeur Alexis Vastine fait aussi partie des victimes. EN DIRECT

