Tendance Foot : Un gros clash et le retour du foot en région !

Ce dimanche, la partie football de votre émission Tendance Sports était évidemment consacrée à la fin de série du SM Caen face à Bordeaux et au clash entre Patrice Garande et Willy Sagnol les deux entraîneurs. En Basse-Normandie, le football a repris ses droits en fédéral et surtout en Ligue après 3 mois d'arrêt !