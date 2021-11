Abou Dhabi (AFP). L'avion Solar Impulse 2 a décollé d'Abou Dhabi

L?avion Solar Impulse 2 a pris son envol lundi d?Abou Dhabi, capitale des Emirats arabes unis, pour un premier tour du monde sans aucune goutte de carburant, afin de promouvoir les sources d?énergie propres. L?appareil, piloté par le Suisse André Borschberg, a décollé à 07h12 heure locale (04h12 GMT) de l?aéroport Al-Bateen à Abou Dhabi et pris la direction de Mascate, la capitale d?Oman, où il est attendu en fin de journée, a rapporté un journaliste de l'AFP sur place. Le décollage d'Abou Dhabi, prévu initialement samedi, a été retardé en raison des vents forts qui soufflaient sur la région. Lundi, il a encore pris un retard de 42 minutes sur l'heure annoncée préalablement. Le voyage de quelque 35.000 km, prévu en 12 étapes et qui durera 5 mois, est l'aboutissement de 13 années de recherches menées par André Borschberg et son compatriote Bertrand Piccard, dont l'idée de voler grâce à la seule énergie solaire avait initialement été la risée de l'industrie aéronautique. L'avion, baptisé SI2 (Solar Impulse 2), est propulsé par plus de 17.000 cellules solaires tapissant des ailes de 72 mètres, soit presque aussi longues que celles d'un Airbus A380. Mais le SI2, conçu en fibre de carbone, ne pèse que 2,5 tonnes -- autant qu'un 4X4 familial, soit moins de 1% du poids de l'A380.

