Montpellier (AFP). Ligue 1: Gourcuff titulaire avec Lyon à Montpellier

Le milieu de terrain de Lyon Yoann Gourcuff, remplaçant à Lille, a été titularisé par Hubert Fournier pour affronter Montpellier, dimanche (21h00) à la Mosson en clôture de la 28e journée de Ligue 1. La non-titularisation de Gourcuff lors de la défaite à Lille (2-1) pour la 27e journée, avait généré un différend entre l'entraîneur Hubert Fournier et le président Jean-Michel Aulas, lequel avait contesté cette décision en relayant sur Twitter le tweet d'une supportrice lyonnaise se plaignant de cette absence. Par ailleurs, l'entraîneur lyonnais a choisi Lindsay Rose pour pallier l'absence en défense centrale de Bakary Koné, blessé au talon. Pour sa part, l'entraîneur de Montpellier Rolland Courbis a finalement choisi Mathieu Deplagne et Bryan Dabo pour jouer sur le flanc droit, respectivement aux postes de latéral et de milieu. Il a reconduit l'équipe victorieuse à Nice (2-1) lors de la journée précédente. Montpellier: Jourdren - Deplagne, Hilton (cap.), El Kaoutari, Congré - Dabo, Sanson, Marveaux, Mounier - Barrios, Bérigaud. Entraîneur: Rolland Courbis Lyon : A.Lopes - Jallet, Rose, Umtiti, Bédimo - Ferri, Gonalons (cap.), Tolisso, Gourcuff - Lacazette, Fékir Entraîneur: Hubert Fournier Arbitre: Amaury Delerue

