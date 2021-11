Meaux (AFP). Un quadragénaire périt après une dispute entre automobilistes

Un automobiliste de 40 ans est mort samedi à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne) après avoir été traîné sur une dizaine de mètres par le conducteur d'un 4x4 avec lequel il se querellait, a-t-on appris de source policière, confirmant une information du Parisien. Sur plusieurs kilomètres de la Francilienne, la 207 conduite par la victime, et le 4x4, qu'un homme de 58 ans conduisait aux côtés de son épouse, ont cherché l'affrontement, "s'allumant un peu", a relaté cette source. Peu avant 20H00, la voiture de la victime a doublé le 4x4, avant de ralentir et de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Son conducteur en est sorti et a été frapper au pare-brise de son rival. En garde à vue, le conducteur du 4x4 a expliqué qu'il avait alors paniqué et démarré, percutant sa victime. Celle-ci, traînée sur une dizaine de mètres est morte. Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur du 4x4 n'avait pas bu d'alcool et n'était jusqu'alors pas connu des services de police.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire