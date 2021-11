Lyon (AFP). Ligue 1: Lyon en ordre dispersé à Montpellier

Lyon aborde son déplacement à Montpellier, dimanche (21h00) lors de la 29e journée de Ligue 1, dans un contexte tourmenté, avec le différend exposé au grand jour entre l'entraîneur Hubert Fournier et son président Jean-Michel Aulas, et la gestion délicate du dossier Fekir. Drôle de fin de semaine Il y eut d'abord le buteur Alexandre Lacazette (21 buts) qui, sur l'antenne d'OLTV, s'est montré ambigu jeudi sur son avenir au club au-delà de l'été prochain si l'OL devait recevoir une grosse proposition. Puis vendredi, l'OL a été confronté au cas Nabil Fekir, son autre atout offensif (9 buts et 7 passes décisives en L1), perturbé par les négociations sur la prolongation de son contrat qui court jusqu'en 2016. La "pépite", qui a changé de conseillers, doit également faire un choix entre l'Algérie et la France pour la scène internationale Vendredi soir, le joueur a dû démentir, sur son compte Facebook, avoir choisi la sélection algérienne alors qu'il fait partie d'une liste de 37 noms retenus pour un stage des Fennecs au Qatar (23-31 mars). Un peu avant, Fekir avait été recadré à la mi-journée par Hubert Fournier, qui l'a appelé à "être plus discret dans les médias, lui et son entourage, pour mieux s'exprimer avec ses pieds". Lors de la même conférence de presse, Fournier, arrivé en début de saison, a également réglé ses comptes avec Jean-Michel Aulas auquel il reproche un "retweet" remettant en cause la mise sur le banc de Yoann Gourcuff samedi dernier à Lille. - 'Le poids de la première place' - "J'ai lu ça. Après, que nous ayons des divergences, des discussions Ce qui est malheureux c'est de le mettre sur les réseaux sociaux mais cela fait partie de la communication du président et je n'ai pas à entrer là-dedans. Il a le droit d'avoir son avis mais jusqu'à nouvel ordre, c'est moi qui vais décider jusqu'en fin de saison. Nous ferons alors le point sur notre collaboration", a-t-il lâché. "Je tenterai de former le meilleur onze possible pour aller faire un résultat à Montpellier", a-t-il aussi ironisé alors qu'il devrait se passer du défenseur Bakary Koné, souffrant d'un talon. Cette communication "baroque" aura-t-elle une influence sur le rendement de Lyon dans l'Hérault? D'autant que l'OL, vainqueur à l'aller (5-1), pour un match inversé, joué à Gerland, en raison des intempéries de l'automne qui avaient dévasté le stade de la Mosson, tourne au ralenti. Les Lyonnais restent à l'extérieur sur une défaite à Lille (2-1) et deux résultats nuls à Monaco (0-0) et Lorient (1-1). Et ils n'ont gagné qu'un de leurs cinq derniers matches. "Le poids de la première place pèse un peu pour une équipe qui n'a pas l'habitude d'avoir ce privilège", reconnaît Fournier. "Cela demande beaucoup d'exigence car les adversaires se mettent en mode commando pour nous affronter." Et la pression promet d'être forte à Montpellier, deuxième meilleure équipe de la phase retour derrière Caen et qui espère rester sur sa bonne dynamique avec une vue sur l'Europe. "J?ai envie de battre plus encore cet adversaire qui nous a battus 5-1 dans des circonstances un peu particulières. On se rappelle de tout ça. On va essayer de voir s'il n'y pas la possibilité de faire un grosse performance et de battre le leader. Cela paraît difficile, mais pas impossible. Pour gagner nous devrons livrer un gros match", prévoit l'entraîneur héraultais Rolland Courbis.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire