Paris (AFP). Soupçon de financement libyen: Claude Guéant mis en examen

Claude Guéant a été mis en examen samedi pour "faux", "blanchiment de fraude fiscale" et "fraude fiscale" pour la vente de tableaux flamands dans l'enquête ouverte sur des soupçons de financement par la Libye de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, a annoncé son avocat. "On lui reproche, non pas des faits de corruption liés à ce soi-disant financement libyen de la campagne présidentielle, mais simplement on lui demande de s'expliquer davantage sur la vente des fameux deux tableaux qu'il a acquis il y a près de 22 ans", a annoncé à la presse Me Philippe Bouchez el-Ghozi, selon qui M. Guéant avait "affirmé son innocence avec force et vigueur".

