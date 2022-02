De nombreux événements au Cinémoviking, le cinéma de St Lô

Le Cinémoviking propose l'avant-première du film TRON: L'héritage en 3D vendredi 28 janvier (soit 12 jours avant sa sortie en salle) un film très attendu par les fans de films fantastiques et les nouveaux spectateurs qui ne jurent que par la 3D «Avec la 3D il y'aura eu l'avant et l'après Avatar, Tron sera également dans cette lignée, une claque visuelle » comme nous l'indique Richard Moulinet le gérant du Cinémoviking qui espère pouvoir mettre à disposition des spectateurs ses nouvelles lunettes 3D Edge, une plus grande luminosité, une nouvelle ergonomie, une monture ultra légère, une paire qui s'adapte pour les enfants...

Le nouveau de Dany Boon, Rien à déclarer, est également très attendu après le succès de « Bienvenue chez les Ch'tis », là aussi le Cinémoviking propose une avant-première le 1er février à 20h30, réservation aux caisses du cinéma.

La comédie raconte l'ouverture des frontières en Europe, un douanier belge francophobe se retrouve dans une patrouille de douane volante avec son pire ennemi, un douanier français.

Un duo franco-belge inédit entre Dany Boon et Benoit Poelvoorde, mais aussi François Damiens, Karin Viard ou encore Olivier Gourmet.

Mercredi 9 février venez découvrir la philosophie en maternelle avec le film – documentaire « Ce n'est qu'un début », le réalisateur Jean-Pierre Pozzi sera présent au Cinémoviking à 20h30.

Sans oublier, les opéras, les ballets et la programmation de l'association L'Ecume des films, chaque semaine plus de 20 films à découvrir dans 9 salles dont 3 salles en numérique alors rendez-vous sur l'esplanade Jean Grémillon

