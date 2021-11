Sortir dans l'Orne : mardi 10 mars

«Le Printemps de la Chanson» démarre aujourd'hui et se tiendra jusqu'au 28 mars. La chanson française sera mise à l’honneur dans tout le département de l’Orne. Premier concert ce soir à 20h30, salle du Tahiti, à Gacé avec Sanseverino et Boule. La programmation complète est à retrouver sur www.odc-orne.com



Jeudi, venez découvrir les métiers des entreprises locales lors du forum de l'emploi, de la formation et des métiers à l'Aigle. Sur place, des stands d'entreprises, des démonstrations techniques et des ateliers-conférences. Rendez-vous ce jeudi à l'Espace du Gru de l'Aigle.



Le Carnaval'en son est une manifestation festive organisée par le collectif des étudiants alençonnais. Tout le monde, étudiants ou non, grands et petits est convié à participer sur le thème des "régions du monde". Rendez-vous ce samedi dès 15h au parc des promenades d'Alençon.